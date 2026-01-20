СВР Армении ожидает, что TRIPP создаст широкие возможности для диверсификации рынков и расширения региональной торговли

Полное разблокирование региона и, в частности, возможное восстановление железной дороги Карс-Гюмри, реализация проекта TRIPP, а также потенциальные двусторонние инициативы с соседями создадут широкие экономические и логистические возможности с точки зрения диверсификации рынков и расширения региональной торговли.

Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении.

«Это может создать возможности для пропорционального роста населения приграничных регионов с обеих сторон: как на западе (Армения-Турция), так и на востоке (Армения-Азербайджан). Кроме того, восстановление транспортного сообщения с Турцией и Азербайджаном позволит осуществлять более быструю и экономически эффективную перевозку людей, товаров и услуг, что повысит конкурентоспособность региона, а также его международную привлекательность», - говорится в документе.

«Мы оцениваем как весьма вероятное, что позитивная динамика как экономических, так и инфраструктурных проектов сохранится в 2026 году», - указывается в докладе.

В то же время СВР полагает, что в 2026 году новые экономические, инфраструктурные и торговые инициативы «будут постоянно находиться под прицелом различных акторов, преследующих деструктивные цели в регионе, что может принимать форму физических ограничений, операций влияния и иной вредоносной деятельности».