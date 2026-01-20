Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии - ФОТО

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах президентов Азербайджана и Финляндии, на которых были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием отношений между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, были затронуты перспективы сотрудничества между странами, входящим в группу Nordic-Baltic Eight, и Азербайджаном. В то же время были отмечены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.