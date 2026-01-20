SOCAR расширяет НПЗ в грузинском Кулеви

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начинает работы по расширению нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в грузинском Кулеви.

В рамках проекта построят четыре новых резервуара для хранения нефтепродуктов, каждый из них емкостью 20 тыс куб. метров. Работы планируется завершить к середине 2027 года.

"В то же время планируется завершить разработку концепции нового железнодорожного путепровода и волнолома, а также провести предварительное технико-экономическое обоснование для строительства третьего погрузочного причала", – сообщила компания.

Сейчас общая вместимость резервуаров составляет 407 тыс куб. метров. В 2025 году завод переработал 2,2 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов.

Источник: "Sputnik Грузия"