«Совет мира» Трампа: Что известно о нем и кого в него пригласили

Себа Агаева13:27 - Сегодня
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о создании новой международной инициативы, получившей неофициальное название «Совет мира» (Peace Council / Board of Peace).

Проект позиционируется как альтернативная или параллельная площадка для урегулирования международных конфликтов, восстановления регионов после войн и выработки новых подходов к глобальной безопасности.

Идеологическая основа инициативы

По заявлениям самого Трампа и его окружения, «Совет мира» создается как ответ на, цитата, «паралич и политизацию существующих международных институтов», прежде всего ООН. В риторике Белого дома подчеркивается, что традиционные структуры: не предотвращают конфликты, действуют медленно, зависят от бюрократии и «двойных стандартов».

Трамп продвигает «Совет мира» как клуб государств и лидеров, готовых договариваться напрямую, без длительных процедур, и брать на себя финансовую и политическую ответственность за послевоенное урегулирование.

Первоначально проект был представлен в контексте послевоенного управления сектором Газа, однако вскоре его рамки были расширены: теперь речь идет о потенциальном участии Совета в конфликтах на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других нестабильных регионах.

Структура «Совета мира»

По имеющейся информации, в руководящий и консультативный круг инициативы вошли или приглашены:

Дональд Трамп - председатель Совета

Марко Рубио- государственный секретарь США

Стив Уиткофф - спецпосланник по Ближнему Востоку

Джаред Кушнер - ключевой неформальный переговорщик, связанный с ближневосточными проектами

Тони Блэр - бывший премьер-министр Великобритании, уже имеющий опыт участия в ближневосточных миссиях

Аджай Банга - президент Всемирного банка

Марк Роуэн - американский предприниматель

Роберт Гэбриэл - замсоветника по нацбезопасности США.

Также в качестве старших советников указаны:

комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум;

экс-старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун

В список также вошли ряд бывших дипломатов, советников по национальной безопасности и международных финансистов

Состав пока не окончательный и, по заявлениям Белого дома, будет расширяться.

Кого пригласили присоединиться

По состоянию на конец января 2026 года, приглашения к участию в «Совете мира» получили или публично обсуждали их получение следующие лидеры и государства:

Россия - приглашение было направлено президенту Владимиру Путину; в Москве заявили, что предложение изучается

Беларусь - приглашение направлено Александру Лукашенко

Казахстан - президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил получение приглашения

Узбекистан - президент Шавкат Мирзиеев заявил о готовности рассмотреть участие

Армения - премьер- министр Никол Пашинян - подтвердил свое участие

Марокко - король Мохаммед VI, по сообщениям СМИ, положительно отнёсся к инициативе

Венгрия - премьер-министр Виктор Орбан принял приглашение

Вьетнам - генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам принял приглашение

ЕС - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Австралия - премьер-министр Энтони Албаниз;

Индия - премьер-министр Нарендра Моди

Греция - премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Кипр - президент Кипра Никос Христодулидис

Пакистан - премьер-министр Шахбаз Шариф

Канада - премьер-министр Марк Карни

Турция - президент Реджеп Тайип Эрдоган

Египет - президент Абдул-Фаттах ас-Сиси

Парагвай - президент Сантьяго Пенья

Аргентина - президент Хавьер Милей

Албания - председатель совета министров Эди Рама

Бразилия - президент Лула да Силва

Италия - премьер-министр Джорджа Мелони

Новая Зеландия - премьер-министр Кристофер Лаксон

Китай - председатель КНР Си Цзиньпин

Важно подчеркнуть: не все приглашенные страны подтвердили участие, а некоторые ограничились дипломатически нейтральными комментариями.

Финансовый аспект и условия участия

Одним из наиболее спорных моментов стала информация о том, что полноправное участие в Совете предполагает значительные финансовые взносы. По данным западных СМИ, речь может идти о суммах до 1 млрд долларов для стран, претендующих на постоянный статус.

Временное членство будет бесплатным и закрепляется за страной на три года.

Каждая страна в совете будет иметь один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета, то есть Трампом. Он же согласует итоговый список членов организации. Голосования будут проходить не реже одного раза в год, не считая дополнительных встреч «в те сроки и в тех местах, которые председатель сочтет целесообразными». Встречи без голосования будут организовываться не реже чем один раз в квартал.

Трамп прямо заявлял, что: «мир требует вложений», страны, желающие влиять на решения, должны «платить за ответственность», США не намерены в одиночку финансировать глобальную стабильность.

Реакция международного сообщества

Некоторые государства Глобального Юга и постсоветского пространства рассматривают инициативу как шанс обойти западноцентричные форматы, альтернативу механизмам, где доминируют ЕС и США, возможность прямого диалога с Вашингтоном.

В то же время в Европе и среди экспертов звучит резкая критика: инициативу называют персоналистской и указывают на отсутствие юридической базы.

Что это означает на практике

Фактически «Совет мира» не является международной организацией в классическом смысле и не имеет устава, утвержденного международным правом.

В подготовке дайджеста использовались материалы мировых СМИ.

