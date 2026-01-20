 Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии | 1news.az | Новости
Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии

First News Media14:50 - Сегодня
Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон написал Дональду Трампу, что не понимает «действий США на Гренландии», и предложил провести встречу G7 с участием России и других стран, как видно из скриншота, опубликованного Трампом на своей платформе Truth Social во вторник утром.

Макрон написал Трампу, что он может пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия «на полях» встречи G7 в четверг, а также пригласил Трампа на ужин в Париже.

Источник, близкий к Макрону, подтвердил подлинность сообщений, которыми поделился Трамп. Ответы Трампа, если они были, не вошли в скриншот, который он опубликовал. Белый дом и офис Макрона не ответили на запрос о комментариях.

Макрон, обращаясь к Трампу как к «другу» в сообщениях, заявил, что полностью согласен с ним по Сирии, и что они могут сделать «великие дела по Ирану».

Публикация Трампа последовала после того, как лидеры ЕС решили в выходные провести в Брюсселе экстренный саммит в четверг вечером после угрозы лидера США ввести новые пошлины на товары из нескольких европейских стран из-за его желания приобрести Гренландию.

Макрон назвал угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии неприемлемой.

Сообщение в Truth Social появилось через несколько часов после того, как президент США заявил, что введет 200%-ную пошлину на французские вина и шампанское, что, по его словам, должно подтолкнуть Макрона присоединиться к инициативе Трампа «Совет мира» для решения глобальных конфликтов.

Пока не ясно, когда именно Макрон отправил эти сообщения Трампу.

Ожидается, что Макрон прибудет на ежегодное собрание Всемирного экономического форума в Давосе во вторник утром, а вечером вернется в Париж, сообщили помощники Елисейского дворца, добавив, что планов продлевать его пребывание до среды, когда Трамп прибудет в швейцарский город, нет.

В декабре французский президент заявил, что Европе придется вновь вступить в прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если последние попытки США добиться мирного урегулирования в Украине провалятся.

На прошлой неделе Макрон сообщил, что Франция теперь предоставляет Украине две трети разведданных, в значительной степени заменяя США.

Источник: Reuters

