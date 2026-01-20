Песков: пока преждевременно говорить об участии России в «Совете мира»

Россия пока не знает всех деталей по инициативе о "Совете мира" и надеется получить ответы на свои вопросы в контакте с американцами.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так говорить преждевременно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли де факто Союзное государство России и Белоруссии представлено в "Совете мира" по Газе с учетом того, что и Москва, и Минск получили приглашение от США в эту структуру.

"Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами", - подчеркнул Песков.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

Песков ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.

Источник: ТАСС