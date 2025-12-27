В районах Азербайджана выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода по состоянию на 10:00 27 декабря.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Дашкенсанском, Шекинском, Загатальском районе, в Халтане выпал снег.

В Губе, Гусаре, Шаруре, Нафталане, Шамкире, Евлахе, Зардабе, Сабирабаде, Билясуваре, Лянкяране, Имишли и Астаре наблюдался туман. Видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 6 градусов мороза, в горных районах — до 9 градусов мороза, в низменных районах — до 2 градусов мороза.