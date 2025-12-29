В Лянкяране раскрыто убийство 13-летней давности

В Лянкяране раскрыто убийство.

Как сообщает AПA, стало известно, что пропавшая в 2012 году Тарана Агаева (1988 года рождения) была убита.

Сегодня по подозрению в убийстве Т.Агаевой был задержан её односельчанин Алиага Казымов (1970 года рождения). По предварительной информации, А.Казымов указал место, где закопал тело Т.Агаевой. Останки Т. Агаевой были извлечены и переданы по назначению.

Подозреваемый в совершении преступления А. Казымов задержан и привлечён к следствию.

По данному факту проводится расследование.