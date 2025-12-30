На территории Бинагадинского района обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Бинагадинского района столицы.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа по разминированию Специальной службы спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории были приняты соответствующие меры безопасности, при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы пригодны для боевого применения: 10 ручных гранат Ф-1, а также 1 коробка взрывателей для гранат Ф-1 и RQD-5.

Боеприпасы были изъяты с территории и обезврежены специалистами оперативной группы Специальной службы спасения МЧС.

В ходе дополнительного обследования места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.