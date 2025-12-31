 По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке организовано праздничное мероприятие для детей - ФОТО | 1news.az | Новости
По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке организовано праздничное мероприятие для детей - ФОТО

First News Media17:35 - Сегодня
По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке организовано праздничное мероприятие для детей - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Бакинском зоологическом парке было организовано праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщили в Общественном объединении IDEA, в рамках мероприятия была подготовлена специальная праздничная программа для детей из малообеспеченных семей, проживающих в Абшеронском, Низаминском и Гарадагском районах. В мероприятии приняли участие в общей сложности 150 детей - по 50 человек из каждого района.

Маленькие посетители, совершив прогулку по зоопарку, посмотрели на разных животных, обитающих здесь. Экскурсоводы зоопарка рассказали детишкам об этих животных, их среде обитания и питании.

Вместе с тем, детям в доступной и соответствующей их возрасту форме была представлена информация о процессе выпуска некоторых видов животных и птиц в природу, а также их адаптации к естественной среде. Особо подчеркивалось, что Бакинский зоопарк - это не только место содержания животных, но и центр, осуществляющий важную деятельность по сохранению биоразнообразия фауны, в частности, по увеличению численности и возвращению в дикую природу видов животных и птиц, находящихся под угрозой исчезновения в нашей стране. Такая просветительская прогулка вызвала большой интерес у детей, способствовала формированию у них бережного отношения к природе и животным, развитию экологического мышления.

В завершение для детей была организована развлекательная и обеденная программа.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой как в различных регионах нашей страны, так и ряде зарубежных cтран регулярно реализуются широкомасштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, экологической и других сферах. Одним из основных направлений этих инициатив является организация праздничных мероприятий для детей из детских домов, интернатов, а также для детей, нуждающихся в лечении и заботе, особенно в праздничные дни. Подобные мероприятия регулярно проводятся с целью порадовать детей, лишенных опеки, наиболее нуждающихся в заботе, позволить им ощутить праздничную атмосферу.

