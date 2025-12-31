Дорожная полиция призвала водителей быть осторожными из-за сильного ветра

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом быть осторожными на дорогах в ветреную погоду.

В праздничные дни Государственная дорожная полиция работает в усиленном режиме.

В настоящее время, с целью предотвращения возможных сложностей на дорогах из-за сильного ветра, с водителями грузовых автомобилей с прицепами, тентами и транспортных средств больших габаритов проводятся разъяснительные беседы на дорогах республиканского значения, а опасные участки дорог с высокой вероятностью аварий находятся под непрерывным контролем.

«Ветреная погода особенно затрудняет управление двухколёсными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры. Под воздействием ветра существенно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств, что представляет реальную угрозу для самого водителя, других транспортных средств и пешеходов» - отмечается в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям, готовящимся к поездкам, а также к физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки и услуги доставки на двухколёсных транспортных средствах, с просьбой учитывать ветреную погоду и строго соблюдать правила безопасности.

«Для того, чтобы праздничные дни оставили только положительные впечатления, управление призывает всех участников движения к дисциплине и желает им безопасной дороги» - говорится в обращении.