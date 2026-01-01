В Баку дорожное ограждение упало на ребёнка - ВИДЕО

В Баку ребёнок получил тяжёлые травмы после падения дорожного ограждения.

Инцидент произошёл на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада, когда на тротуаре находился несовершеннолетний. Дорожное ограждение рухнуло прямо на ребёнка, в результате чего он упал в бессознательном состоянии.

Сотрудники полиции, находившиеся поблизости и несшие службу в гражданской форме, мгновенно среагировали. Они доставили ребёнка в больницу на служебном автомобиле, где ему была проведена экстренная хирургическая операция.

Благодаря своевременным действиям медиков и полицейских жизнь ребёнка удалось спасти. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.