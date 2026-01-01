В новогодние сутки полиция задержала 20 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане были задержаны 20 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, согласно информации Министерства внутренних дел, сотрудниками полиции обеспечено раскрытие 19 преступлений, зарегистрированных на территории страны 31 декабря, а также двух уголовных дел, остававшихся нераскрытыми с прошлых периодов.

В МВД подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению преступлений продолжается.