Подробности ДТП в центре Баку, в котором 10-летний ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму

Стали известны подробности инцидента в центре Баку, в результате которого серьезно пострадал ребенок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, блогер Салех Насиров опубликовал фотографию тяжело раненного мальчика и поделился некоторыми подробностями происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел 25 декабря. 10-летний мальчик по имени Сархан получил травму головы и был помещен в отделение реанимации Центральной клинической больницы.

«Ребенок получил черепно-мозговую травму. Сотрудники полиции вовремя доставили его в больницу. Владелец одного из автомобилей - седана - интересуется состоянием мальчика с первого дня. Однако водитель автомобиля марки Mercedes ML объявился только вчера. В тот день в школе проходило праздничное мероприятие, и Сархану вручили подарок. Он стоял на тротуаре и рассматривал свой подарок, когда произошел этот несчастный случай», - написал С. Насиров.

Отметим, что также стало известно, что в момент происшествия ребенка сначала ударило дорожным знаком (который снесло при столкновении).

Случившееся, и в особенности безразличие водителя «Мерседеса» к пострадавшему ребенку, вызвало бурные обсуждения в сети.

