В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

First News Media21:45 - Сегодня
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме на улице Шахина Гусейнова в Шамахинском районе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Шамахинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По результатам оценки оперативной обстановки было установлено, что в частном доме площадью 120 кв. м, принадлежащем гражданину, предположительно из-за утечки газа произошел взрыв без последующего возгорания.

В одной из комнат дома площадью 30 кв. м ударная волна выбила окна и повредила потолок. Владелец дома получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС обеспечили необходимые меры безопасности на месте происшествия. По факту инцидента проводится расследование соответствующими органами.

206

В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

