Обвиняемый в жестоком убийстве своей сотрудницы бизнесмен может не получить наказания

Бизнесмен Эмиль Агджанов, обвиняемый в умышленном и жестоком убийстве четыре месяца назад женщины, которая работала исполнительным директором принадлежащего ему брендового магазина, может быть освобожден от уголовной ответственности и наказания.

Как сообщает Qafqazinfo, в ходе предварительного следствия психиатрическая экспертиза установила, что 48-летний Агджанов совершил преступление в состоянии невменяемости.

Поскольку психическое состояние обвиняемого до сих пор не нормализовалось, его перевели из следственного изолятора в специализированное медицинское учреждение.

Собранные материалы недавно были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано на рассмотрение судьи Сабины Маммадзаде, которая ранее расследовала преступление Ахмеда Ахмедова, убившего пять членов семьи в состоянии невменяемости.

В постановлении прокуратуры Эмиль Агджанов признается виновным в жестоком убийстве, но в связи с его невменяемостью предлагается освободить его от наказания и направить в психиатрический центр.

Близкие 37-летней Ирады Мурадовой, погибшей женщины, не согласны с таким решением. Сестра потерпевшей, Рена Мурадова, направляла многочисленные обращения в органы прокуратуры с жалобами на то, что следствие и медицинская экспертиза были проведены ненадлежащим образом.

На следующем этапе суд может направить обвиняемого на повторную медицинскую экспертизу и после изучения дела может прийти к такому же или иному решению совместно с обвинением.

В ближайшие дни начнется судебное следствие по делу.

Стоит отметить, что покойная И.Мурадова была найдена в доме Эмиля Агджанова в августе прошлого года задушенной. Э.Агджанов занимался бизнесом. Он является владельцем компаний «Chermington Transportation Services», «AZRENT», «Caspi Style», а также итальянского бренда «YAMAMAY».