 На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".

