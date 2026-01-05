Обнародовано состояние 10-летнего Сархана, пострадавшего в ДТП в центре Баку

Стало известно о состоянии 10-летнего Сархана, получившего травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия 25 декабря.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Qafqazinfo в Центральной клинической больнице сообщили, что состояние пациента остается средней степени тяжести: «Сархан Гусейнли проходит лечение в отделении педиатрической реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести».

Напомним, что инцидент произошел на одной из центральных улиц Баку. Во время аварии дорожный знак отлетел и ударил 10-летнего Сархана, находившегося на тротуаре.

Читайте по теме:

В Баку автомобиль снес дорожное ограждение, пострадал ребенок: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО