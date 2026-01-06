Врачу «Yeni Klinika» предъявлено обвинение по статье «халатность»

Возбуждено уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в смерти пациента.

Как сообщает APA со ссылкой на информацию прокуратуры Низаминского района города Баку, завершено расследование по факту смерти Гюнай Мамедовой, наступившей 18 мая прошлого года.

Следствием установлено, что в отношении Севиндж Мамедовой, работавшей врачом акушером-гинекологом в отделении гинекологии Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи юридического лица публичного права (PHŞ) «Yeni Klinika», возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса АР (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

На основании многочисленных заключений экспертиз и других собранных доказательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что Севиндж Мамедова в ходе хирургической операции, проведенной 6 мая прошлого года, допустила технический дефект. Кроме того, она неоправданно затянула повторное хирургическое вмешательство для остановки кровотечения, что привело к смерти пациентки в клинике 18 мая.

Севиндж Мамедова была привлечена в качестве обвиняемой, ей предъявлено обвинение по вышеуказанной статье. По решению следственного органа в отношении неё избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а решением суда она была отстранена от должности.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в соответствующий суд для рассмотрения.

Читайте по теме:

В Баку женщина умерла спустя 13 дней после кесарева сечения - ВИДЕО

Смерть роженицы после третьего кесарево сечения в Баку: Подробности и комментарий адвоката