 В Египте обнаружен «Диван» Шаха Исмаила Хатаи, переписанный при его жизни
В Египте обнаружен «Диван» Шаха Исмаила Хатаи, переписанный при его жизни

First News Media18:30 - Сегодня
В Египте обнаружен «Диван» Шаха Исмаила Хатаи, переписанный при его жизни

В библиотеках и музеях стран Востока хранятся богатые коллекции рукописей, состоящие из произведений азербайджанских ученых и литераторов. Особое значение в этом отношении имеет расположенная в Каире Национальная библиотека и архив Египта.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал заведующий отделом религии и общественной мысли Института востоковедения, председатель Общественного совета при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Эльнур Мустафаев.

По словам собеседника агентства, среди сотен азербайджанских рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке Египта, им была обнаружена ранее неизвестная науке рукописная копия «Дивана» выдающегося государственного деятеля и поэта Шаха Исмаила Хатаи.

«Исследование рукописей, относящихся к наследию Хатаи, началось с XVII–XVIII веков. До XIX века ближневосточные авторы в основном ограничивались поверхностными сведениями об этих рукописях. В последующий период европейские и русские востоковеды проделали важную работу в изучении творчества Хатаи. Рукописи Хатаи в настоящее время хранятся в таких центрах, как Баку, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Берлин, Ватикан, Ташкент, Стамбул, Тегеран и Тебриз. Однако до настоящего времени науке не было доподлинно известно о существовании «Дивана», переписанного при жизни поэта», - отметил Эльнур Мустафаев.

Ученый сообщил, что существуют серьезные основания полагать, что обнаруженный в Египте «Диван» был переписан при жизни Хатаи: «Рукопись имеет кожаный переплет, выполнена насталикским письмом, украшена богатыми узорами и орнаментами. В экземпляре, состоящем из 39 листов, содержится 146 стихотворений Шаха Исмаила Хатаи. Переписчиком произведения является известный каллиграф Султан Али Мешхеди. Согласно историческим источникам, Султан Али Мешхеди скончался в 1520 году, а Шах Исмаил — в 1524 году. Этот факт, а также высокий художественный уровень оформления рукописи усиливают вероятность того, что «Диван» был переписан при жизни Хатаи. Кроме того, меньшее по сравнению с другими экземплярами количество стихотворений в египетской копии свидетельствует о том, что стихи, написанные поэтом позднее, были добавлены в диваны уже после его кончины».

В заключение Эльнур Мустафаев подчеркнул, что выявление и введение в научный оборот рукописей азербайджанских классиков, хранящихся в библиотеках и музеях мира, имеет важное значение для изучения истории нашей национальной культуры и в этой сфере наблюдается серьезная потребность в системных исследованиях.

