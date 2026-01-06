Введены временные ограничения на импорт мяса из этих стран

Согласно официальной информации Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), на территории Ливана в провинциях Аккар и Баальбек-Эль-Хермель зарегистрированы случаи ящура, а в Литве в уездах Тельшяй и Шяуляй - случаи заболевания блютанг.

AQTA сообщает, что в целях защиты территории Азербайджана от распространения указанных инфекционных заболеваний в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» WOAH с учётом принципа зонирования введены временные ограничения на импорт соответствующей продукции из обозначенных регионов.

Отмечается, что одновременно для принятия необходимых мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.