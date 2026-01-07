 Создается Азербайджано-сирийский деловой совет | 1news.az | Новости
Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

First News Media18:40 - Сегодня
В целях развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сирией, а также расширения делового сотрудничества предусматривается создание Азербайджано-сирийского делового совета.

Как сообщили в AZPROMO, в рамках этого процесса к членству в Азербайджано-сирийском деловом совете приглашаются местные компании, заинтересованные в сотрудничестве с сирийским рынком и осуществляющие деятельность в сферах торговли, инвестиций, информационных технологий, строительства, производства, промышленности, услуг и других областях.

