 Великобритания помогла США захватить российский танкер | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Великобритания помогла США захватить российский танкер

First News Media20:40 - Сегодня
Великобритания помогла США захватить российский танкер

Правительство Великобритании по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1. Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз, американским военнослужащим, участвовавшим в перехвате Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией после получения просьбы о помощи со стороны США", - сказано в нем.

В сообщении подчеркивается, что танкер Tideforce королевского вспомогательного флота "оказал поддержку войскам США, преследовавшим и перехватившим Bella 1, а королевские ВВС обеспечили разведывательную помощь с воздуха". В ведомстве утверждают, что предоставленная помощь была в "полном соответствии с международным правом".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "эти действия стали частью глобальных усилий по борьбе с обходом санкций". По его утверждению, захваченный танкер имел связи с Ираном.

Источник: ТАСС

Поделиться:
254

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Общество

Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре - ФОТО

Общество

Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

В мире

В Иране застрелили полицейского - ВИДЕО

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

МИД России потребовал обеспечить возвращение граждан страны с танкера «Маринера»

Трамп: Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Последние новости

Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре - ФОТО

Сегодня, 22:03

В Иране застрелили полицейского - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Сегодня, 21:45

МИД России потребовал обеспечить возвращение граждан страны с танкера «Маринера»

Сегодня, 21:40

В Госкомтаможне произведено новое назначение

Сегодня, 21:25

Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

Сегодня, 21:20

Трамп: Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину

Сегодня, 21:00

Пассажир погиб, упав на пути на станции «Нариманов» - ВИДЕО

Сегодня, 20:54

Великобритания помогла США захватить российский танкер

Сегодня, 20:40

Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

Сегодня, 20:20

Обвиняемый в убийстве 27-летнего азербайджанца в Грузии задержан при попытке побега в Турцию

Сегодня, 20:00

Завтра два столичных района останутся без газа

Сегодня, 19:45

В поселке Сарай второклассник умер от отравления угарным газом, мать в тяжелом состоянии

Сегодня, 19:30

Азербайджан осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению

Сегодня, 19:25

Должностным лицам НАНА предъявлены обвинения в хищениях в крупном размере

Сегодня, 19:15

США задержали еще один подсанкционный танкер - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Погибший в результате взрыва в Газахе мужчина работал оператором на нефтебазе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

Сегодня, 18:40

Масуд Ашин награжден орденом «Шохрат»

Сегодня, 18:25

Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

Сегодня, 18:10
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43