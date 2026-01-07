Белый дом: «Маринера» не принадлежит никакой стране
Белый дом заявил, что танкер «Marinera» не принадлежит ни одной стране.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Повторяю, это было судно, перевозившее санкционную нефть в составе теневого флота Венесуэлы. Установлено, что судно не принадлежит ни одной стране, действовало под фальшивым флагом, в отношении него был выдан судебный ордер на задержание, и по этой причине экипаж был привлечён к ответственности», — отметила Ливитт.
