Белый дом: «Маринера» не принадлежит никакой стране

Белый дом заявил, что танкер «Marinera» не принадлежит ни одной стране.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Повторяю, это было судно, перевозившее санкционную нефть в составе теневого флота Венесуэлы. Установлено, что судно не принадлежит ни одной стране, действовало под фальшивым флагом, в отношении него был выдан судебный ордер на задержание, и по этой причине экипаж был привлечён к ответственности», — отметила Ливитт.

