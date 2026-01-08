Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля

Миротворческие силы, которые Турция направит в Газу, не будут представлять угрозу для Израиля.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью японскому информационному агентству Kyodo News, передает TRT Haber.

По его словам, для международной стабилизационной миссии, которая обеспечит безопасность в секторе Газа, уже подготовлены силы и начаты соответствующие учения:

"Цель Турции в участии в такой глобальной миротворческой миссии - внести вклад в гуманитарную помощь и положить конец конфликтам. Наши миротворческие силы не будут представлять угрозу для Израиля".