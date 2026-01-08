Ильхам Алиев: Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч МВт

Модернизация, развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы были определены в качестве одного из основных приоритетов.

Можно сказать, что за последние почти 20 лет наша энергетическая система, то есть генерирующие мощности, высокомощные подстанции и линии электропередачи, была полностью обновлена.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power, состоявшейся во дворце "Гюлистан", передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«За последние 20 лет созданные в нашей стране генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза. Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч мегаватт. Это, если можно так выразиться, исторический рекорд. Однако, учитывая, что в предстоящие годы будет создано много новых генерирующих мощностей по выработке возобновляемой энергии, эта цифра, безусловно, увеличится, что позволит нам на должном уровне удовлетворять растущий внутренний спрос, а также экспортировать электроэнергию в еще больших объемах», - заявил Президент.