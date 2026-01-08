МО Турции: отправка военных в Украину возможна при прекращении огня

Отправка турецкого миротворческого контингента в Украину в рамках "коалиции желающих" возможна при прекращении огня и определении четкой миссии каждой входящей в нее страны.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны республики.

"Наша страна готова внести свой вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение постоянного перемирия в войне между Россией и Украиной. В этом ключе мы активно участвуем в деятельности "коалиции добровольцев". Для отправки войск в Украину в рамках миротворческих сил Турции необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить четкую миссию и установить, в какой степени каждая страна будет вносить свой вклад", - отметили в Минобороны.

Источник: ТАСС