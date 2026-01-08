Кино на неделю: Психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«ПРИМАТ»

Жанр - ужасы (США)

Режиссер - Йоханнес Робертс

В главных ролях: Джонни Секвойя, Трой Коцур, Джессика Александр, Кевин Макнэлли, Бен Пронски, Каэ Александр

Рейтинги: IMDb – 6,1/10, Tomatometer – 87%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Люси вместе с друзьями возвращается домой на Гавайи к своему отцу Адаму, сестре Эрин и их ручному шимпанзе Бену. Когда Адам, писатель, уходит из дома на встречу с поклонниками, Люси решает устроить вечеринку. Однако молодые люди не подозревают, что Бен заразился бешенством от другого животного, и вскоре после начала вечеринки примат становится агрессивным.

«SƏKKİZ»

Жанр - драма, триллер (Азербайджан)

Режиссер - Хикмет Рагимов

В главных ролях: Хикмет Рагимов, Расим Джафар, Йегане Гусейнли, Эльшан Рустамов, Логман Керимов, Санан Аллаз, Зульфийя Гурбанова

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: После самоубийства дочери-школьницы жизнь главного героя полностью рушится. Потеря пробуждает скрытые детские травмы, а боль превращается в жажду мести. Он начинает поочерёдно охотиться на тех, кого считает виновными в её смерти. Бывшая жена, равнодушная медсестра, школьный директор и самые близкие люди оказываются на его пути. В обществе он выглядит спокойным и доброжелательным, но внутри постепенно погружается во тьму.

«ГОРНИЧНАЯ»

Жанр - триллер, драма (США)

Режиссер - Пол Фиг

В главных ролях: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Дон ДиПетта, Микеле Морроне, Брэндон Скленар

Рейтинги: Tomatometer – 72%, Popcornmeter – 92% (4,5/5), IMDb – 7,0/10, Кинопоиск – 6,9/10,

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: её собственные тайны тоже не останутся в тени.

«KARDEŞ TAKIMI 3»

Жанр - комедия, приключения (Турция)

Режиссер – Бедран Гюзел

В главных ролях: Джейда Касабалы, Фират Албайрам, Чаган Эфе Ак

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Третий и финальный фильм из семейной приключенческой франшизы, в которой герои отправляются в новое захватывающее приключение. В центре сюжета снова оказывается команда, объединённая семейными узами, которая на этот раз отправляется в путешествие во времени, сталкиваясь с историческими эпохами, юмором, неожиданными ситуациями.

«ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ»

Жанр – мультфильм (Россия)

Режиссер - Дарина Шмидт

В главных ролях: Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева

Рейтинги: Кинопоиск - 5,9/10, IMDb - 5,5/10

Расписание сеансов:

Сюжет: Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.