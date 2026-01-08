 Пашинян: демаркация армяно-азербайджанской границы нужна для реализации проекта TRIPP | 1news.az | Новости
Пашинян: демаркация армяно-азербайджанской границы нужна для реализации проекта TRIPP

First News Media14:37 - Сегодня


Демаркация армяно-азербайджанской границы необходима, чтобы реализовать проект транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"Сейчас идут определенные рабочие процессы, и при удобном случае процесс демаркации будет продолжен. <...> Конечно, все произойдет и на земле, потому что для запуска коммуникаций и проекта TRIPP как минимум эти участки границы должны быть демаркированы", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится процесс делимитации и демаркации границ.

Он отметил, что сейчас на земле ведутся активные работы и, как только появятся новости, о них сообщат. "Это работы, требующие тонкого подхода. Сейчас ведется работа над подготовкой документов для учета этих тонкостей", - сказал премьер.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Источник: ТАСС

215





