Оборот, зафиксированный с помощью контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, вырос на 14,8%

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) нового поколения.

На сегодняшний день по всей территории республики установлено 110 518 таких аппаратов - использование ККТ нового поколения позволило обеспечить большую прозрачность расчётов, предотвратить незаконный оборот товаров и усилить контроль за оборотом.

В 2025 году оборот, зафиксированный с помощью ККТ нового поколения, составил 28 млрд 162,0 млн манатов, что на 3,6 млрд манатов, или на 14,8%, больше по сравнению с 2024 годом.