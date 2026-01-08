 10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

10-летний Сархан, получивший тяжелую травму головы в результате ДТП на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада в Сабаильском районе Баку, вышел из комы.

Несмотря на то, что ребенок пришел в сознание, сообщается, что он пока не узнает окружающих.

Как утверждается в информации, поступившей в редакцию Oxu.az несмотря на то, что мальчик пришел в сознание, он не узнает близких и испытывает трудности с движением некоторых частей тела.

В ответ на запрос Oxu.Az в Mərkəzi Klinika, где проходит лечение Сархана, сообщили, что пациент уже переведён из реанимации в обычную палату.

«Наш пациент находится в сознании уже семь дней. Он в ясном сознании, выполняет указания и взаимодействует с окружающей средой. Начат процесс физиотерапии и реабилитации. Необходимость в интенсивной терапии отпала, поэтому он переведён из реанимационного отделения в обычную палату.

В палате продолжаются физиотерапевтические и реабилитационные упражнения. Пациента начали понемногу учить ходить. Продолжительность реабилитационного периода зависит от клинического состояния пациента и его реакции на лечение. Процесс тщательно контролируется, и мы надеемся, что в долгосрочной перспективе наш пациент сможет вернуться к полноценной жизни без каких-либо последствий», - подчёркивается в сообщении.

Напомним, дорожная авария произошла 25 декабря на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада в Баку. В результате столкновения двух автомобилей на перекрёстке один из них врезался в дорожный знак на тротуаре, который упал на ребёнка, находившегося в этот момент поблизости.

Читайте по теме:

В Баку автомобиль снес дорожное ограждение, пострадал ребенок: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
443

Актуально

Мнение

Азербайджан: время инициатив и влияния

Общество

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Мнение

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

В сети распространилось письмо Следственного комитета РФ, адресованное Азербайджану, в связи с крушением самолёта AZAL - ФОТО

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва вернулся в аэропорт вылета

Сегодня, 19:18

Fox News: Вэнс извинился перед наркоманами и призвал их лечиться

Сегодня, 19:15

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Сегодня, 19:01

Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

Сегодня, 18:47

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

Сегодня, 18:30

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Сегодня, 18:15

В ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США по Украине

Сегодня, 17:56

МИД РФ: размещение войск Запада в Украине будет расцениваться как интервенция

Сегодня, 17:48

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Сегодня, 17:46

​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

Сегодня, 17:31

В Баку и районах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:30

В Армении будут судить военного, продавшего более 30 приборов ночного видения

Сегодня, 17:27

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Сегодня, 17:23

Садиг Алиев назначен директором Агентства государственного казначейства

Сегодня, 17:13

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных структур под вопросом

Сегодня, 17:00

Раскрыты результаты наркотического теста Алейны Тилки

Сегодня, 16:50

В Азербайджане впервые проходит международный турнир по горнолыжному спорту - ФОТО

Сегодня, 16:43

АЖД снижает цены на билеты в этом направлении на 10%

Сегодня, 16:30

10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

Сегодня, 16:00

В Баку простились с основателем группы «Кярван» Севиндж Керимовой - ФОТО

Сегодня, 15:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43