10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

10-летний Сархан, получивший тяжелую травму головы в результате ДТП на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада в Сабаильском районе Баку, вышел из комы.

Несмотря на то, что ребенок пришел в сознание, сообщается, что он пока не узнает окружающих.

Как утверждается в информации, поступившей в редакцию Oxu.az несмотря на то, что мальчик пришел в сознание, он не узнает близких и испытывает трудности с движением некоторых частей тела.

В ответ на запрос Oxu.Az в Mərkəzi Klinika, где проходит лечение Сархана, сообщили, что пациент уже переведён из реанимации в обычную палату.

«Наш пациент находится в сознании уже семь дней. Он в ясном сознании, выполняет указания и взаимодействует с окружающей средой. Начат процесс физиотерапии и реабилитации. Необходимость в интенсивной терапии отпала, поэтому он переведён из реанимационного отделения в обычную палату.

В палате продолжаются физиотерапевтические и реабилитационные упражнения. Пациента начали понемногу учить ходить. Продолжительность реабилитационного периода зависит от клинического состояния пациента и его реакции на лечение. Процесс тщательно контролируется, и мы надеемся, что в долгосрочной перспективе наш пациент сможет вернуться к полноценной жизни без каких-либо последствий», - подчёркивается в сообщении.

Напомним, дорожная авария произошла 25 декабря на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада в Баку. В результате столкновения двух автомобилей на перекрёстке один из них врезался в дорожный знак на тротуаре, который упал на ребёнка, находившегося в этот момент поблизости.

