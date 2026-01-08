В ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США по Украине

В Евросоюзе назвали возможным сценарий, при котором европейские страны согласятся на расширение роли США в Гренландии в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Дипломат назвал такой сценарий «пакетом мер «безопасность в обмен на безопасность».

Politico называет этот вариант «горькой пилюлей», но отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с Трампом, который способен ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или занять более благоприятную для России позицию на переговорах по Украине.

Источник: ТАСС