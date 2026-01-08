В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

8 января в Баку, во Дворце Гюлистан состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Затем выступили заместитель министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассер Аль-Кахтани, посол Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй, учредитель и исполнительный директор компании ACWA Power Мухаммад Абунайян.

Далее был показан короткий видеоролик о проекте ветряной электростанции «Хызы-Абшерон».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и учредитель и исполнительный директор ACWA Power Мухаммад Абунайян запустили ветряную электростанцию «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.

В заключение было сделано совместное фото.

10:17

