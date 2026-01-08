 В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:22 - Сегодня
В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

8 января в Баку, во Дворце Гюлистан состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Затем выступили заместитель министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассер Аль-Кахтани, посол Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй, учредитель и исполнительный директор компании ACWA Power Мухаммад Абунайян.

Далее был показан короткий видеоролик о проекте ветряной электростанции «Хызы-Абшерон».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и учредитель и исполнительный директор ACWA Power Мухаммад Абунайян запустили ветряную электростанцию «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.

В заключение было сделано совместное фото.

10:17

В эти минуты в Баку, во дворце «Гюлистан», проходит официальная церемония открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией «ACWA Power» из Саудовской Аравии.

На мероприятии выступает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Поделиться:
615

Актуально

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции ...

В мире

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт ...

Политика

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ...

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Президент Азербайджана поздравил кубинского коллегу с национальным праздником

Утверждена программа сотрудничества Азербайджана и Иордании

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Последние новости

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

Сегодня, 12:14

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Сегодня, 11:55

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Сегодня, 11:47

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Сегодня, 11:45

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

Сегодня, 11:40

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Сегодня, 11:38

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Сегодня, 11:00

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Сегодня, 10:57

В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

Сегодня, 10:50

Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Сегодня, 10:40

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 10:32

СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Сегодня, 10:25

Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Сегодня, 10:10

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43