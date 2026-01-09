В США найден пропавший без вести азербайджанец - ОБНОВЛЕНО

Пропавший в штате Огайо гражданин Азербайджана Эльмар Мирзаев обнаружен живым и здоровым.

Как передает 1news.az, об этом сообщили азербайджанцы, проживающие в США.

Сообщается, что он найден, жив здоров, все в порядке. Других подробностей не сообщается.

Напомним, что ранее распространилась информация об исчезновении уроженца Сальянского района в городе Кливленд. Сообщалось, что молодой человек, работавший в одном из итальянских ресторанов города, перестал выходить на связь с родителями и друзьями около 4-5 дней назад.

2026/01/08 22:40

Гражданин Азербайджана Эльмар Мирзаев, проживающий в городе Кливленд американского штата Огайо, пропал без вести.

Как передает Report, об этом сообщили члены азербайджанской общины, проживающие в США.

По их словам, от него уже 4-5 дней нет вестей. Родители серьезно обеспокоены судьбой сына.

Э.Мирзаев родом из Сальянского района Азербайджана. В последнее время он работал в одном из итальянских ресторанов в Кливленде.

Члены общины обратились в связи с этим также в Государственный комитет по работе с диаспорой. В настоящее время ведутся поиски пропавшего.