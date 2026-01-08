Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи с туманной погодой.

В настоящее время в столице и ряде регионов страны наблюдается густой туман, который существенно ограничивает видимость на автомобильных дорогах, затрудняет движение транспортных средств и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Снижение видимости мешает водителям правильно оценивать дорожную обстановку, что может привести к тяжёлым и нежелательным последствиям даже из-за мгновенной невнимательности.

В связи с туманной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции обращает внимание участников дорожного движения на то, что в условиях тумана крайне важно снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, использовать световые приборы строго по назначению, избегать резких остановок и опасных манёвров, а также выполнять обгон только в разрешённых местах и при безопасных условиях.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в видимых и разрешённых местах, а перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств либо в том, что водители полностью остановились, чтобы уступить дорогу.

В своем обращении Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз подчёркивает, что строгое соблюдение правил дорожного движения в условиях густого тумана имеет особое значение для обеспечения безопасности каждого участника движения.

«Не будем забывать, что внимательное, осторожное и ответственное поведение на дорогах является основным условием предотвращения дорожно-транспортных происшествий», - отмечается в обращении.