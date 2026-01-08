Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп считает, что для создания «Армии мечты» военный бюджет его страны в 2027 году должен составлять не менее $1,5 трлн.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в четверг.

«После долгих и трудных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я определил, что ради Блага нашей Страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Это позволит нам построить «Армию Мечты», на которую мы давно имеем право и, что более важно, которая обеспечит нам БЕЗОПАСНОСТЬ и ЗАЩИТУ, независимо от врага», - написал американский президент.

По его словам, если бы не «колоссальные суммы», поступающие от тарифов из других стран, многие из которых в прошлом «обдирали» Соединенные Штаты до «невиданного ранее уровня», то военный бюджет на следующий год остался бы на уровне $1 трлн.

«Но благодаря тарифам и колоссальному доходу, который они приносят (…) мы можем с лёгкостью достичь отметки в 1,5 триллиона долларов, одновременно создавая беспрецедентную Военную Силу, и имея возможность, в то же время, сокращать долг, а также выплачивать существенные дивиденды патриотам со средним уровнем дохода в нашей Стране!» - указал Трамп.