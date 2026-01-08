Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Новая партия топлива из Азербайджана поступит в Армению в ближайшие дни, и это не должно быть сенсацией, поскольку сенсацией это было в первый раз.

Об этом, как передает News.am, заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

Он сообщил, что из Азербайджана поступит несколько тысяч тонн топлива, и новость в том, что на этот раз не только премиум, но и регуляр, и дизель.

Папоян дал понять, что поставки могут продолжиться и в будущем. «Я этим процессом больше заниматься не буду, поскольку это поставлено на рельсы», - добавил он.

Как сообщал ранее 1news.az, Азербайджан сегодня осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению.

Поставки включают 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.