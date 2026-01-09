Аннулирована лицензия Neftçi TV

9 января состоялось первое в текущем году заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, на котором был рассмотрен ряд вопросов.

В первую очередь было рассмотрено обращение ООО «Azercell Telekom» о выдаче лицензий на осуществление аудиовизуальной медиа-деятельности. По итогам проверки представленных документов и экономического обоснования, а также на основании результатов выездной проверки, Аудиовизуальный совет принял соответствующие решения о выдаче ООО «Azercell Telekom» лицензий оператора универсальной платформы и провайдера сервиса заказного вещания под наименованием сервиса «Kinon».

Затем на заседании была обсуждена деятельность телеканала «Neftçi TV». Было отмечено, что в соответствии с имеющейся лицензией платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, телеканал «Neftçi TV» в течение последнего года не смог обеспечить непрерывное вещание через интернет. В связи с этим Аудиовизуальный совет неоднократно направлял уведомления и предупреждения ООО «Neftçi Media». В результате ООО «Neftçi Media», не имея возможности осуществлять вещание, обратилось в Аудиовизуальный совет с заявлением об аннулировании лицензии. Учитывая обращение лицензиата, Аудиовизуальный совет аннулировал выданную ООО «Neftçi Media» лицензию платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, на телеканал «Neftçi TV».