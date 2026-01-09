Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

9 января состоялось первое в текущем году заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, на котором был рассмотрен ряд вопросов.

Затем на заседании были рассмотрены факты нарушений рекламного законодательства, допущенные в конце 2025 года на ряде телевизионных и радиоканалов. По итогам расследований, проведённых специалистами Аудиовизуального совета, а также на основании ответов на запросы, направленные в соответствующие органы, нарушения были подтверждены, и в соответствии с решениями, единогласно принятыми членами совета, к данным вещателям была применена санкция в виде приостановления вещания сроком на 3 часа:

14 ноября 2025 года в программе «Alo doktor», вышедшей в эфир на телеканале «Dünya TV», в рекламном материале была распространена недостоверная информация о том, что некоторые методы лечения на профессиональном уровне доступны исключительно в рекламируемом медицинском учреждении, в результате чего была допущена недобросовестная реклама и нарушены требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание телеканала «Dünya TV» будет приостановлено 15 января 2026 года с 21:00 до 24:00 сроком на 3 часа.

27 ноября 2025 года в программе «Çıxış yolu», вышедшей в эфир на телеканале «MTV», в рекламном материале была распространена недостоверная информация о том, что лечение всех заболеваний естественными методами возможно исключительно в рекламируемом медицинском учреждении, что является недобросовестной рекламой и нарушает требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание телеканала «MTV» будет приостановлено 15 января 2026 года с 15:00 до 18:00 сроком на 3 часа.

3 декабря 2025 года в программе «Radio diaqnoz», вышедшей в эфир на радиоканале «Space FM», в рекламном материале о враче была распространена недостоверная информация о том, что данный врач является «№1», в результате чего была допущена недобросовестная реклама и нарушены требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание радиоканала «Space FM» будет приостановлено 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00 сроком на 3 часа.

В завершение заседания было обсуждено выступление ведущего в программе «Gəl, danış», вышедшей в эфир на телеканале «Space TV» 25 декабря прошлого года. По общему мнению членов совета, в ходе передачи ведущим пропагандировалась дискриминация по признаку происхождения, чем были нарушены требования статьи 14.1.4 Закона «О медиа». С учётом того, что в течение прошлого года телеканалу «Space TV» уже выносились предупреждения по фактам подобных нарушений, Аудиовизуальный совет принял решение приостановить вещание телеканала «Space TV» 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00 сроком на 3 часа.