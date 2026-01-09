 Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

9 января состоялось первое в текущем году заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, на котором был рассмотрен ряд вопросов.

Затем на заседании были рассмотрены факты нарушений рекламного законодательства, допущенные в конце 2025 года на ряде телевизионных и радиоканалов. По итогам расследований, проведённых специалистами Аудиовизуального совета, а также на основании ответов на запросы, направленные в соответствующие органы, нарушения были подтверждены, и в соответствии с решениями, единогласно принятыми членами совета, к данным вещателям была применена санкция в виде приостановления вещания сроком на 3 часа:

14 ноября 2025 года в программе «Alo doktor», вышедшей в эфир на телеканале «Dünya TV», в рекламном материале была распространена недостоверная информация о том, что некоторые методы лечения на профессиональном уровне доступны исключительно в рекламируемом медицинском учреждении, в результате чего была допущена недобросовестная реклама и нарушены требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание телеканала «Dünya TV» будет приостановлено 15 января 2026 года с 21:00 до 24:00 сроком на 3 часа.

27 ноября 2025 года в программе «Çıxış yolu», вышедшей в эфир на телеканале «MTV», в рекламном материале была распространена недостоверная информация о том, что лечение всех заболеваний естественными методами возможно исключительно в рекламируемом медицинском учреждении, что является недобросовестной рекламой и нарушает требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание телеканала «MTV» будет приостановлено 15 января 2026 года с 15:00 до 18:00 сроком на 3 часа.

3 декабря 2025 года в программе «Radio diaqnoz», вышедшей в эфир на радиоканале «Space FM», в рекламном материале о враче была распространена недостоверная информация о том, что данный врач является «№1», в результате чего была допущена недобросовестная реклама и нарушены требования статьи 6 Закона «О рекламе». Решением Аудиовизуального совета вещание радиоканала «Space FM» будет приостановлено 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00 сроком на 3 часа.

В завершение заседания было обсуждено выступление ведущего в программе «Gəl, danış», вышедшей в эфир на телеканале «Space TV» 25 декабря прошлого года. По общему мнению членов совета, в ходе передачи ведущим пропагандировалась дискриминация по признаку происхождения, чем были нарушены требования статьи 14.1.4 Закона «О медиа». С учётом того, что в течение прошлого года телеканалу «Space TV» уже выносились предупреждения по фактам подобных нарушений, Аудиовизуальный совет принял решение приостановить вещание телеканала «Space TV» 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00 сроком на 3 часа.

Поделиться:
160

Актуально

Общество

СГБ арестовала лицо, выполнявшее задания иностранной спецслужбы

Общество

AZAL отменил рейс в Тегеран

Политика

Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

Общество

В Азербайджане в 2025 году почти 40% ДТП совершили водители со стажем более 10 лет

AZAL отменил рейс в Тегеран

Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

СГБ арестовала лицо, выполнявшее задания иностранной спецслужбы

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного проникновения на борт

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Последние новости

В Азербайджане в 2025 году почти 40% ДТП совершили водители со стажем более 10 лет

Сегодня, 15:33

Warner Bros. готовит новый фильм «Властелин колец»

Сегодня, 15:28

AZAL отменил рейс в Тегеран

Сегодня, 15:23

Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

Сегодня, 15:20

Иран обвинил Израиль и США в организации протестов в стране

Сегодня, 15:18

Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

Сегодня, 15:15

СГБ арестовала лицо, выполнявшее задания иностранной спецслужбы

Сегодня, 15:10

Киевлян призвали по возможности покинуть город

Сегодня, 14:58

Аннулирована лицензия Neftçi TV

Сегодня, 14:54

Хаменеи назвал протестующих «наймитами иностранных держав» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:45

В США найден пропавший без вести азербайджанец - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:43

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:38

Трамп заявил, что нефтяные компании вложат $100 млрд в Венесуэлу

Сегодня, 14:25

Стало известно, кто временно заменил бывшего главу ИВ Насиминского района

Сегодня, 14:08

Хаменеи призвал Трампа заняться делами своей страны

Сегодня, 14:05

Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в города Ирана

Сегодня, 14:00

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

Сегодня, 13:55

Трамп освободит двух российских граждан из экипажа «Маринеры»

Сегодня, 13:53

Трамп: США не станут повторно атаковать Венесуэлу

Сегодня, 13:47

Азербайджано-американские отношения в 2025 году: новый уровень

Сегодня, 13:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43