Warner Bros. готовит новый фильм «Властелин колец»

Британский актёр Иэн Маккеллен впервые публично прокомментировал своё возможное возвращение к роли Гэндальфа в новом проекте по вселенной Дж. Р. Р. Толкина - фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом».

Выступая на фан-мероприятии в Лондоне, актёр сообщил, что в утверждённых сценариях официально фигурируют персонажи Гэндальфа и Фродо Бэггинса.

По словам Маккеллена, съёмочный процесс стартует в мае, а режиссёром картины станет Энди Серкис, ранее воплотивший образ Голлума и считающийся пионером технологии motion-capture. Фильм будет полностью сосредоточен на персонаже Голлума и его роли в судьбе Кольца Всевластья. События фильма развернутся в промежутке между празднованием 111-летия Бильбо Бэггинса и отправлением Фродо в путь к Мордору.

Продюсером проекта выступает Питер Джексон, создатель оригинальных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Для студии Warner Bros. фильм рассматривается как стратегический шаг по возвращению франшизе прежнего статуса и интереса аудитории.

Эксперты при этом обсуждают технические вызовы проекта, включая возможное использование цифрового омоложения и грима для сохранения визуальной преемственности персонажей спустя более чем двадцать лет после выхода оригинальной трилогии.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова