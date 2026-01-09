Посольство Катара получило повреждения в результате ударов ВС РФ по Киеву

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 9 января российский дрон повредил здание посольства Катара.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах.

Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда она снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что нынешний удар РФ максимально громко напоминает международным партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет.