​​​​​​​В Бейлягане мужчина задушил соседку

В Бейляганском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве местной жительницы.

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил обвиняемого Амиля Агаева к 19 годам лишения свободы.

Решение было оглашено на судебном заседании под председательством судьи Джаваншира Набиева. Суд признал Агаева виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Согласно материалам дела, преступление произошло в июле прошлого года в Бейлягане. В ночное время обвиняемый незаконно проник в дом своей соседки Басти Гасановой и задушил её.

Агаеву было предъявлено обвинение по статье 120.2.6 Уголовного кодекса Азербайджана - умышленное убийство, совершённое с целью сокрытия другого преступления либо сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера. Суд назначил наказание в виде длительного лишения свободы с отбыванием в учреждении строгого режима.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова