Общество

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Распространилась информация, что в расположенной в Гарадагском районе столице средней школе №180 учитель математики напал на замдиректора, который был избит и получил травмы челюсти и различных частей тела.

В школе №180 внесли ясность в распространившуюся информацию – в комментарии Trend в школе заявили следующее: «28 октября 2025 года учитель математики вступил в конфликт с организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы и причинил ему телесные повреждения».

Сообщается, что по данному факту информация была передана в правоохранительные органы. По результатам расследования учитель математики был оштрафован в соответствии со статьёй 157 Кодекса об административных правонарушениях - поскольку по делу было подано обращение в суд, расследование продолжается.

Подчеркивается, что учителю математики было вынесено строгое дисциплинарное взыскание - последняя строгая выговорная мера - за поведение, противоречащее педагогической среде, несоответствующее отношение к руководству школы и коллегам, а также за нарушение «Правил этического поведения педагогов».

490

