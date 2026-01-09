СМИ: США и Украина согласовали мирную сделку

Портал Axios утверждает, что Белый дом и представители Украины согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса.

Как пишет портал, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее издание сообщило, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам их двухдневных переговоров с представителями Украины и европейских стран.

Источник: ТАСС