Синоптики объявили желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 11–12 января ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны.

Как сообщили 1news.az в Службе, в Гобустане, Хызы, Гусаре и Дашкесане согласно оранжевому уровню предупреждения будет дуть юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Шабране, Хачмазе, Кубе, Сиазане, Кельбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Самухе, Горанбое, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре и Джалилабаде объявлено желтое предупреждение. В этих районах скорость юго-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании поездок и работ на открытом воздухе.