В Шамахы произошло землетрясение, разрушений нет - ОБНОВЛЕНО

В результате произошедшего сегодня землетрясения в Шамахинском районе никаких разрушений или иных повреждений не зафиксировано.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила заместитель главы Исполнительной власти Шамахинского района Мехрибан Эюбова.

По ее словам, после землетрясения была сразу же поддержана связь с соответствующими местами и данных о каких-либо последствиях на этот час не поступало.

19:21

В Шамахинском районе Азербайджана в 18:55 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров.

Землетрясение ощущалось. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.