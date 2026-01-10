 Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

First News Media09:19 - Сегодня
Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина.

Трансляция велась на YouTube-каналеБелого дома.

«Я не думаю, что это будет необходимо», — заметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность операции, подобной венесуэльской, в отношении Путина.

Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным.

Источник: Газета. Ру

Поделиться:
429

Актуально

В мире

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

Политика

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из ...

В мире

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

В мире

В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО

Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

Последние новости

Дожди и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 10:54

В Тертере отравились угарным газом два члена одной семьи

Сегодня, 10:29

В Агдаше произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 10:15

В некоторых частях Абшеронского района отключат свет

Сегодня, 09:55

В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

Сегодня, 09:50

США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Сегодня, 09:41

Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

Сегодня, 09:25

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Сегодня, 09:19

СБ ООН проведет заседание по Украине

Сегодня, 09:05

Украина выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

Сегодня, 08:55

Вниманию желающих оформить банковский кредит: Депозитные ставки падают, кредитные - растут

Сегодня, 00:06

Хакан Фидан: добиться результатов от СДС можно только силовым путём

09 / 01 / 2026, 23:53

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

09 / 01 / 2026, 23:40

Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

09 / 01 / 2026, 23:25

Азербайджан вошел в топ-5 стран по уровню тестостерона

09 / 01 / 2026, 23:10

В результате удара России по двум гражданским судам в Одессе погиб один моряк

09 / 01 / 2026, 22:55

В Тбилиси вспыхнул пожар в торговом центре - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:45

Верховный комиссар ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с насилием в Иране

09 / 01 / 2026, 22:40

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

09 / 01 / 2026, 22:20

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43