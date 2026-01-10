СМИ: В США обсудили возможный удар по Ирану

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану «в случае необходимости».

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям СМИ, переговоры находятся на начальном этапе и представляют собой стандартную часть любого планирования. Как отмечают источники, Ирану не грозит неминуемая атака, курс действий США в отношении исламской республики пока не согласовали, а американские войска не перебросили для подготовки к удару.

В Иране с конца декабря проходят массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Это произошло на фоне падения стоимости местной валюты — иранского риала. Он достиг исторических минимумов на неофициальном рынке. Изначально на митинг в Тегеране вышли торговцы и владельцы магазинов, которые закрыли торговые точки. Позже к протестам присоединились и другие жители страны.