Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ростом числа ДТП - ВИДЕО

Анализ ДТП, зафиксированных камерами видеонаблюдения, показывает, что в Баку значительное количество аварий происходит именно из-за невнимательности водителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, основными причинами инцидентов становятся потеря концентрации и несоблюдение дистанции.

В ведомстве напоминают: любой автомобиль может совершить вынужденную остановку на проезжей части из-за внезапной технической неисправности. В таких ситуациях водители, отвлекающиеся на мобильные телефоны или иные гаджеты, не успевают вовремя среагировать и снизить скорость. На оживленных улицах и проспектах это неизбежно приводит к столкновениям, которые оборачиваются человеческими жертвами, травмами, серьезным материальным ущербом и образованием многокилометровых заторов.

Характерный пример произошел на Аэропортовском шоссе: из-за аварии в направлении станции метро «Кероглу» и центра города возникла крупная пробка. Движение удалось нормализовать только после оперативного вмешательства сотрудников дорожной полиции.

В связи с этим ЦИУТ МВД убедительно призывает участников дорожного движения проявлять максимальную ответственность: быть бдительными, строго соблюдать безопасную дистанцию и категорически отказаться от использования отвлекающих средств во время управления автомобилем.