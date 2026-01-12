В Баку ожидается мокрый снег и похолодание

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается резкое изменение погоды.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 13 января до вечера 14 января на полуострове ожидаются переменные осадки. В ночь с 13 на 14 января, а также в течение дня 14 января в отдельных частях полуострова осадки могут стать интенсивными, а в некоторых пригородах Баку возможен дождь с мокрым снегом, передает 1news.az.

В районах Азербайджана, начиная со второй половины дня 13 января в северных и западных регионах, погода сменится на нестабильную. До вечера 15 января ожидаются периодические осадки, а в горных и предгорных районах - снег. Местами прогнозируется усиление интенсивности осадков.

В связи с нестабильными погодными условиями на территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5–10°C по сравнению с предыдущими днями.

На дорогах, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается гололедица.